 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Keşif Yolcuları Kazdağları'nda Zorlu Tırmanış Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Keşif Yolcuları Kazdağları'nda Zorlu Tırmanış Gerçekleştirdi

Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinde faaliyet gösteren Keşif Yolcuları grubu, Kazdağları'nın en yüksek zirvelerinden At Kayası'na zorlu bir tırmanış gerçekleştirdi. Yoğun kar yağışı ve şiddetli poyrazın etkisiyle yapılan tırmanışta Sibirya'yı hatırlatan görüntüler ortaya çıktı.

Keşif Yolcuları Kazdağları\'nda Zorlu Tırmanış Gerçekleştirdi
25.01.2024 - 09:24,  Güncelleme: 09:28
Abone Ol

Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinde yılın 12 ayı yürüyüş ve tırmanışlar yapan Keşif Yolcuları grubu son olarak Kazdağları'nın en yüksek zirvelerinden olan bin 300 metre yükseklikteki At Kayası zirvesine bir tırmanış gerçekleştirdiler. Zorlu hava şartlarında yoğun kar yağışı eşliğinde yapılan tırmanışta kameralara yansıyan görüntüler Sibirya'yı hatırlattı. .

Kazdağları'nda kar yağışı ve şiddetli poyraz nedeniyle ağaçlar ağaçlar adeta buz tuttu. Bölgede sıcaklık değerleri eksi 10 derecenin de altına indi. Keşif yolcuları kuvvetli poyraz rağmen at kayası mevkiine, zaman zaman 30-40 cm bulan kara rağmen tırmanış gerçekleştirdi. Tırmanışa Yıldırım Alp, Ömer Aydemir, Mustafa Şıvka ve Rıfat Aydemir katıldı. Kayalık, buzlu ve kaygan bir rota üzerinde yapılan zirve tırmanışı yaklaşık 8 saat sürdü. Zorlu bir tırmanış ardından zirveye ulaşan dağcıların kamerasına Sibirya'yı hatırlatan görüntüler yansıdı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Balıkesir, Kaz Dağı, Edremit, Hava Durumu, Doğa, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Keşif Yolcuları Kazdağları'nda Zorlu Tırmanış Gerçekleştirdi - Son Dakika


13:30
Gülşen de Dilber akımına dahil oldu! Hem şarkıyı söyledi hem dans etti Gülşen de Dilber akımına dahil oldu! Hem şarkıyı söyledi hem dans etti
13:21
Milli Savunma Bakanlığı: ABD'nin Suriye'den çekileceği iddialarına ihtiyatla yaklaşılmalı Milli Savunma Bakanlığı: ABD'nin Suriye'den çekileceği iddialarına ihtiyatla yaklaşılmalı
13:03
Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a 'metro' cevabı: Matematiği bile unutmuş Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a 'metro' cevabı: Matematiği bile unutmuş
13:02
İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum
12:53
Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız
12:32
Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10
Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:59
Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası

Son Dakika
13:30 Gülşen de Dilber akımına dahil oldu! Hem şarkıyı söyledi hem dans etti
13:21 Milli Savunma Bakanlığı: ABD'nin Suriye'den çekileceği iddialarına ihtiyatla yaklaşılmalı
13:03 Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a 'metro' cevabı: Matematiği bile unutmuş
13:02 İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum
12:53 Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız
12:32 Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10 Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:59 Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası
11:52 Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu
11:45 İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 13:51:31. #1.13#
SON DAKİKA: Keşif Yolcuları Kazdağları'nda Zorlu Tırmanış Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement