(SAMSUN) - KESK Samsun Kadın Dayanışması, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı. KESK Dönem Sözcüsü Uğurcan Albak, kadın örgütlerinin verilerine göre 2026 yılının ilk 10 ayında 245 kadının erkek şiddetiyle öldürüldüğünü, 274 kadının ise şüpheli şekilde ölü bulunduğunu belirterek şiddete ve eşitsizliğe karşı ortak mücadele çağrısında bulundu.

KESK Samsun Kadın Dayanışması, 25 Kasım dolayısıyla saat 18.00'de sendika binasında bir araya geldi. Kadınlar adına açıklama yapan KESK Dönem Sözcüsü Uğurcan Albak, kadına yönelik şiddetin yanı sıra ekonomik eşitsizliklere, güvencesiz çalışmaya ve kadınların üzerindeki bakım yüküne dikkat çekti.

"KADINA YÖNELİK ŞİDDET MÜNFERİT DEĞİLDİR"

Kadınların çalışma yaşamında düşük ücret, işsizlik ve güvencesizlikle karşı karşıya kaldığını belirten Albak, kamusal kreş ve bakım hizmetlerinin yetersizliğinin kadınların istihdama katılımını zorlaştırdığını söyledi.

Albak, "Kadınların çalışma yaşamındaki eşitsizliğini ortadan kaldırmanın yolu onları daha fazla güvencesizleştirmek değil, bakım hizmetlerini kamusal sorumluluk olarak örgütlemek ve toplumsal eşitsizlikleri giderecek kamusal politikalar uygulamaktır" dedi.

Kadın örgütlerinin verilerine göre 2026'nın ocak-ekim döneminde en az 245 kadının erkek şiddetiyle öldürüldüğünü, 274 kadının şüpheli şekilde ölü bulunduğunu aktaran Albak, "Evde, sokakta, işyerinde güvende değiliz. Örgütlenelim, mücadeleyi büyütelim diyoruz" ifadelerini kullandı.

"6284 SAYILI KANUN ETKİN UYGULANMALI"

Kadına yönelik şiddetle mücadelede devletin sorumluluklarını hatırlatan Albak, 6284 sayılı Kanun'un etkin uygulanmasını, İstanbul Sözleşmesi'ne yeniden taraf olunmasını ve ILO'nun 190 sayılı Sözleşmesi'nin onaylanmasını istedi.

Kadın Bakanlığı kurulması, kamusal kreşlerin yaygınlaştırılması, ücret eşitsizliğinin giderilmesi ve kadın yoksulluğunu azaltacak politikaların hayata geçirilmesi çağrısında bulunan Albak, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Birbirimizden aldığımız güçle, dayanışmamızla ve örgütlü mücadelemizle hayatlarımızı ve haklarımızı savunmaya devam edeceğiz."