KESK Sinop Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü: Devlet kendi alacaklarını enflasyon oranında alsın - Son Dakika
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KESK Sinop Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü: Devlet kendi alacaklarını enflasyon oranında alsın

KESK Sinop Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Musa Uzun, emekli maaşlarına yapılacak zam oranına tepki göstererek, devletin kendi alacaklarını enflasyon oranında alması gerektiğini belirtti. Uzun, işçiye, memura, dar gelirliye ve çalışana gelince TÜİK'in verilerinin baz alındığını, ancak devletin kendi kafasına göre zam yaptığını ifade etti.

05.07.2024 19:16
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MUSTAFA USTA

(SİNOP) - KESK Sinop Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Musa Uzun, "TÜİK verileri doğruysa, devlet kendi alacaklarını enflasyon oranında alsın. Ama onlar ne yapıyor? Onlar kendi kafalarına göre zam yapıyorlar. İşçiye, memura, dar gelirliye, çalışana gelince TÜİK'in verileri baz alınıyor" dedi.

KESK Sinop Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Musa Uzun, emekli maaşlarına yapılacak zam oranına tepki gösterdi. Uzun şöyle konuştu:

"Görülen o ki, geçinmeye yeterli ücret olmayacak. Çünkü, TÜİK verilerine göre hesaplanan enflasyonla emekli maaşlarına ve çalışan maaşlarına zam yapıldı. Bu da, iğneden ipliğe her şeye yüzde 20, yüzde 30 zam yapılırken emekli maaşına, işçininkine, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yuvarlak olarak yüzde 23 zam, memur ve memur emeklilerine 19.2 gibi bir zam yapılacak. Bu da günün şartlarında geçim standartlarında insanların yaşamalarını devam ettirebilmeleri için uygun bir artış olmayacaktır. Özellikle bu 10 bin lira ve altında alanların maaşlarına yine zam yapılmayacak muhtemelen. Çünkü bunların aldıkları maaşlarla, devletin katkısını anca karşılayacak. Onlar yine 10 bin lira almaya devam edecekler. Hükümetin inisiyatifiyle belki 10 bin liranın üzerinde bir meblağa çıkartılabilir. Bu 10 bin lira da olsa, asgari ücret seviyesine de çıksa emeklilerimizin günlük hayatlarını devam ettirebilecekleri, rahatça yaşayabilecekleri bir ortam yok zaten.

"TÜİK verileri doğruysa, devlet kendi alacaklarını enflasyon oranında alsın"

Biz yılbaşında bir zam alıyoruz. Bir de ikinci altı ay alıyoruz. Yılbaşında aldığımız zam yüzde 15'ti. Resmi verilere göre yüzde 24 enflasyon çıktığı söyleniyor. O da, ENAG'ın verilerine göre daha fazla. TÜİK'in verilerine göre daha az. Devlet tabi kendi kurumu olan TÜİK'in verilerini kabul ettiği için TÜİK'e göre bize zam yapıyor. Oluşan enflasyon karşılığında hiçbir zaman bir zam alamıyoruz. Bir de bunu 6 ay sonradan alıyoruz. Biz, yılbaşından beri yüzde 24'lük enflasyon maaşlarımızda bu kadar erime olmasına rağmen biz ayın 15'inde ancak bunu alacağız. Aldığımız gün de zaten ikinci altı ayında enflasyonuyla birlikte alacağız. O da buhar olup gidecek. Devlet kendisi de biliyor. Yılbaşında vergi artışlarında, akaryakıta olan artışta, tüketim maddelerine devlet eliyle satılan maddelere gelen zamlar hep bunun üzerine. Madem ki, TÜİK verileri doğruysa, devlet kendi alacaklarını enflasyon oranında alsın. Ama onlar ne yapıyor? Onlar kendi kafalarına göre zam yapıyorlar. İşçiye, memura, dar gelirliye, çalışana gelince TÜİK'in verileri baz alınıyor. Bu da günden güne alım gücümüzün düşmesine sebep oluyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel KESK Sinop Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü: Devlet kendi alacaklarını enflasyon oranında alsın - Son Dakika

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SON DAKİKA: KESK Sinop Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü: Devlet kendi alacaklarını enflasyon oranında alsın - Son Dakika
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