KESOB Başkanı Odakır\'ın oğlu Okan, Eda Çadırlı ile evlendi; nikahı Büyükkılıç kıydı

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır'ın oğlu Okan Odakır, Eda Çadırlı ile dünya evine girdi.

Odakır çiftinin nikahını Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç kıyarken; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, ilçe belediye başkanları, oda başkanları ve il protokolü de çiftin nikah şahitliğini yaptı.

İmzaların ardından genç çifte protokol tarafından evlilikle ilgili temenniler sunulurken, evlilik cüzdanı ise Kayseri Valisi Gökmen Çiçek tarafından geline teslim edildi.