Kestel'in yeşil gücü Essen Fuarı'nda dünyaya açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kestel'in yeşil gücü Essen Fuarı'nda dünyaya açıldı

Kestel\'in yeşil gücü Essen Fuarı\'nda dünyaya açıldı
30.01.2026 17:36  Güncelleme: 17:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kestel Belediyesi, süs bitkileri üreticileri ile birlikte Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen Bahçecilik ve Süs Bitkileri Fuarı'na katıldı. Fuarda Kestel'in üretim gücü tanıtıldı, yeni ihracat fırsatları arandı.

Kestel Belediyesi ve ilçede faaliyet gösteren süs bitkileri üreticileri Almanya Essen Bahçecilik ve Süs Bitkileri Fuarı'na katıldı.

27-30 Ocak 2026 tarihleri arasında Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen ve yeşil sektörün küresel buluşma noktası olarak kabul edilen fuarda; bitkiler, üretim teknolojileri, çiçekçilik ve bahçe aksesuarları alanlarında en yeni ürün ve hizmetler sergileniyor. İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik temalarının öne çıktığı fuar, sahip olduğu geniş ürün yelpazesi ve yenilikçi yapısıyla sektörün en önemli ticaret platformları arasında yer alıyor.

Kestel Belediyesi öncülüğünde, Kaymakamlık ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla açılan Kestel standında; ilçenin üretim gücü, emeği ve vizyonu uluslararası ziyaretçilerle buluşturuldu. Fuarda, Kestel'in süs bitkileri üretimindeki potansiyelini tanıtmak, yeni ihracat pazarlarına kapı aralamak ve üreticilerin dış pazarlara açılmasını desteklemek amacıyla yoğun temaslar gerçekleştirildi.

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Essen Fuarı'nın ilçeye sağladığı katkıya dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Essen Fuarı, süs bitkileri ve bahçecilik sektöründe dünyanın en önemli buluşma noktalarından biri. Kestel'imizin üretim gücünü, emeğini ve vizyonunu bu denli prestijli bir platformda temsil etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu fuar sayesinde üreticilerimiz yeni pazarlara ulaşma imkanı buluyor, ilçemizin ihracat potansiyeli her geçen gün daha da güçleniyor. Yerelden küresele uzanan bu yolculukta üreticilerimize öncülük etmek, onların dünyaya açılmasına katkı sunmak bizler için ayrı bir gurur kaynağı. Kestel Belediyesi olarak üretimi desteklemeye, ihracatı büyütmeye ve ilçemizin adını uluslararası alanda daha güçlü şekilde duyurmaya devam edeceğiz." - BURSA

Kaynak: İHA

Kestel Belediyesi, Yerel Yönetim, İhracat, Ekonomi, Almanya, Kestel, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kestel'in yeşil gücü Essen Fuarı'nda dünyaya açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’un göbeğinde yangın paniği Dumanların arasında mahsur kaldılar İstanbul'un göbeğinde yangın paniği! Dumanların arasında mahsur kaldılar
İzmit’teki Tüpraş rafinerisinde patlama İzmit'teki Tüpraş rafinerisinde patlama
İETT otobüsünde sazlı yolculuk İETT otobüsünde sazlı yolculuk
“Türk askeri Gazze’de olmayacak“ diyen Netanyahu’ya Bakan Fidan’dan yanıt "Türk askeri Gazze'de olmayacak" diyen Netanyahu'ya Bakan Fidan'dan yanıt
Nuno Tavares, Beşiktaş için kararını değiştirdi Nuno Tavares, Beşiktaş için kararını değiştirdi
ABD Savunma Bakanı Hegseth: İran konusunda harekete geçmeye hazırız ABD Savunma Bakanı Hegseth: İran konusunda harekete geçmeye hazırız

18:36
Şampiyonlar Ligi’nde sahaya dalan şahısların maça giriş görüntüleri ortaya çıktı
Şampiyonlar Ligi'nde sahaya dalan şahısların maça giriş görüntüleri ortaya çıktı
18:09
Sele teslim olan Mersin’den korkutan görüntüler
Sele teslim olan Mersin'den korkutan görüntüler
18:08
Fenerbahçe, Dominik Livakovic’i Dinamo Zagreb’e kiraladı
Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i Dinamo Zagreb'e kiraladı
18:05
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
17:34
İran’a saldırı ihtimali artıyor Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
İran'a saldırı ihtimali artıyor! Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
16:46
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 19:03:10. #7.11#
SON DAKİKA: Kestel'in yeşil gücü Essen Fuarı'nda dünyaya açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.