Kestel Belediyesi'nden Yenilikçi Uydu Tabanlı Sistem - Son Dakika
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Kestel Belediyesi'nden Yenilikçi Uydu Tabanlı Sistem

Kestel Belediyesi\'nden Yenilikçi Uydu Tabanlı Sistem
03.06.2025 11:23  Güncelleme: 11:25
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Kestel Belediyesi, BİRSAV ile iş birliği yaparak 'Uydu Tabanlı Yapay Zeka Destekli Tespit Sistemi'ni devreye aldı. Bu sistem sayesinde kaçak yapılaşma anlık olarak tespit edilecek ve sürdürülebilir kentleşme sağlanacak.

Kestel Belediyesi ve BİRSAV iş birliğiyle geliştirilen, Bursa'da ilk ve tek "Uydu Tabanlı Yapay Zeka Destekli Tespit Sistemi" Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol ve BİRSAV arasında imzalanan protokol ile devreye alındı.

Kestel Belediyesi, savunma sanayi alanında faaliyet gösteren BİRSAV ile imzaladığı protokol çerçevesinde çağın ihtiyaçlarına uygun, yenilikçi bir teknolojiye öncülük ediyor. Uydu Tabanlı Yapay Zeka Destekli Tespit Sistemi ile kaçak yapılaşma artık anlık olarak tespit edilebilecek ve etkili şekilde müdahale edilebilecek.

Yeni sistem sayesinde, Kestel'in genelindeki tüm alanlar yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleriyle sürekli izlenecek. Yapay zeka destekli analizler, ruhsatsız yapılaşmaları kısa sürede tespit ederek belediye birimlerini erken müdahaleye yönlendirecek. Böylece plansız yapılaşmanın, çevre tahribatının ve altyapı sorunlarının önüne geçilecek.

"Kestel'in geleceğini koruyacak, sürdürülebilir kentleşmenin önünü açacağız"

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, projeyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Kestel'in doğal güzelliklerini ve tarım arazilerini koruyarak, planlı kentleşmenin önünü açmak en büyük hedefimiz. Bu teknolojik altyapı sayesinde artık hiçbir kaçak yapı gözden kaçmayacak. Amacımız sadece denetim değil; adil, sürdürülebilir ve doğayla uyumlu bir kent düzeni inşa etmek. Teknolojiyi halkımızın huzuru, güvenliği ve yaşam kalitesi için kullanıyoruz. Kestel ne istiyorsa, biz de onu istiyoruz."

Uydu Tabanlı Yapay Zeka Destekli Tespit Sistemi, Kestel'in tamamını düzenli aralıklarla yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleriyle tarayarak başlıyor. Bu görüntüler, gelişmiş yapay zeka algoritmaları aracılığıyla analiz edilerek, ruhsatsız yapılaşma ve olağandışı arazi kullanımı gibi durumlar tespit ediliyor. Sistem, geçmişe ait görüntülerle güncel verileri karşılaştırarak yapılaşmadaki değişiklikleri hızlı biçimde fark edebiliyor. Elde edilen keşifler coğrafi bilgi sistemleriyle entegre edilerek sahadaki ekiplerin yönlendirilmesini sağlıyor. Her tespit, "önce-sonra" görüntüleriyle belgeleniyor ve dijital olarak arşivleniyor. Bu sayede hem iç denetim süreçlerinde hem de ihtimali hukuki işlemlerde güvenilir dijital delil sunulabiliyor. Sistem, zaman içinde kendi verilerinden öğrenerek analiz doğruluğunu da sürekli artırıyor.

Bu sistem sadece bir denetim aracı değil; aynı zamanda doğayı, yeşil alanları ve kent düzenini koruyan bütüncül bir yaklaşımı temsil ediyor. Kaçak yapılaşmanın neden olduğu trafik yoğunluğu, altyapı dengesizlikleri ve çevresel tehditler bu sistemle daha ortaya çıkmadan kontrol altına alınacak. Böylece vatandaşlara daha yaşanabilir, adil ve düzenli bir kent ortamı sağlanmış olacak. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kestel Belediyesi'nden Yenilikçi Uydu Tabanlı Sistem - Son Dakika

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