Kestel Belediyesi, ilçenin daha güvenli ve estetik görünümü için aralıksız çalışmalarına devam ediyor.
Kestel Belediyesi, ilçedeki yolları daha güvenli ve estetik hale getirmek için bordür çalışmalarına devam ediyor. Buluş Meydanı'nda hem yaya güvenliğini hem de yol düzenini sağlayacak çalışmalar aralıksız devam ediyor. - BURSA
Son Dakika › Yerel › Kestel Belediyesi Yolları Güvenli ve Estetik Hale Getiriyor - Son Dakika
