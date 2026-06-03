Kestel Belediyesi'nden Gözede'ye çok amaçlı salon - Son Dakika
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Kestel Belediyesi'nden Gözede'ye çok amaçlı salon

Kestel Belediyesi\'nden Gözede\'ye çok amaçlı salon
03.06.2026 12:27  Güncelleme: 12:29
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Kestel Belediyesi, kırsal Gözede Mahallesi'nde sağlık ocağını da içeren çok amaçlı salon projesine başladı. Başkan Ferhat Erol, çalışmaları yerinde inceledi.

Kestel Belediyesi, kırsal mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik yatırımlarını sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Gözede Mahallesi'nde yapımına başlanan çok amaçlı salon projesinde çalışmalar devam ederken, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol da proje alanında incelemelerde bulunarak, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kestel Belediyesi, ilçenin dört bir yanında sürdürdüğü yatırım ve hizmet çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Gözede Mahallesi'nde yapımı süren çok amaçlı salon projesinde incelemelerde bulunan Başkan Ferhat Erol, çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

İçerisinde sağlık ocağının da yer alacağı yatırımın tamamlanmasıyla birlikte mahalle sakinlerinin sosyal ve ortak yaşam ihtiyaçlarına cevap verecek önemli bir hizmet alanı Gözede Mahallesi'ne kazandırılmış olacak.

Başkan Erol, "Her mahallemize değer katan eserler kazandırıyoruz"

İncelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, kırsal mahallelerin ihtiyaçlarını dikkate alarak yatırımları planladıklarını belirtti. Gözede Mahallesi'nde yapımı devam eden çok amaçlı salonun, içerisinde yer alacak sağlık ocağıyla birlikte mahalleye önemli katkılar sunacağını ifade eden Başkan Erol, projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgenin sosyal ve ortak yaşam ihtiyaçlarına cevap verecek önemli bir hizmet alanının ilçeye kazandırılmış olacağını kaydetti.

Kestel'in her mahallesine eşit hizmet ulaştırma anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Başkan Erol, mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek kalıcı yatırımları hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kestel Belediyesi'nden Gözede'ye çok amaçlı salon - Son Dakika

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