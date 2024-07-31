Kestel ve Gürsu ilçelerinde su kesintisi yapılacak

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BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Kestel ve Gürsu ilçelerinde su kesintisi yapılacağı bildirildi.

Kestel ilçesi Narlıdere Mahallesi, Dudaklı Mahallesi, Serme Mahallesi, Barakfakih Mahallesi ve Barakfakih Sanayi Bölgesinde, Gürsu İlçesi Karahıdır Mahallesi, İğdir Mahallesi, İğdir Mesire Alanı ve civarında 1 Ağustos 2024 tarihinde 00: 10-23: 50 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı belirtilerek vatandaşların tedbirli olması istendi. - BURSA