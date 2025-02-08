KFC ve Pizza Hut Çalışanlarından Konkordato Tepkisi

Yerel

(İZMİR)- KFC Türkiye ve Pizza Hut çalışanları, franchise sözleşmesinin feshedilmesi sonrası İş Gıda A.Ş.'in "konkordato" başvurusuna tepki gösterdi. KFC Alsancak Şubesi önünde yapılan açıklamada, binlerce insanın kaderine terk edildiği belirtilerek "İş Gıda A.Ş. tarafından yapılan (iflas çağrısı/konkordato) suni olup, şirketin geçmiş kayıtlarının incelenmesi gerekmektedir. Krispy Kreme ve İş Teknik'e devredilen maddi ve gayri maddi varlıklar incelenmelidir" denildi.

KFC Türkiye ve Pizza Hut çalışanları İzmir'de bir araya gelerek KFC Alsancak Şubesi önünde açıklama yaptı. Çalışanlar adına açıklamayı yapan Doğan Oral, şunları söyledi:

"Biz KFC Türkiye ve Pizza Hut adına yıllarını vermiş, hatta yılları toplasak bir ömür edecek insanlar olarak bugün burada toplandık. İş Gıda adı altında çalıştığımız süreçte, haklarımızdan, huzurlu çalışma ortamından, güvenilirlik ve doğrulur esaslarından uzak tutulduk. Önceliğini her zaman insanlara adamış bu firmalarda, ne yazık ki insan kavramı artık yok sayılıyor. KFC ve Pizza Hut franchise sözleşmesinin feshedilmesiyle sarsılan İş Gıda, 7.7 milyar TL borçla konkordato başvurusunda bulundu. İş Gıda A.Ş. tarafından yapılan (iflas çağrısı/konkordato) suni olup, şirketin geçmiş kayıtlarının incelenmesi gerekmektedir. Krispy Kreme ve İş Teknik'e devredilen maddi ve gayri maddi varlıklar incelenmelidir. Maddi zorluklar yaşadığımız süreçte Peyman'dan alınan kredi farklı amaçlar için kullanıldı. ve ek olarak İlkem Şahin'e ait olan Jant fabrikası, tedarik sorunları yaşadığımız bir dönemde satın alındı. Ek olarak maddi ve manen zorlandığımız dönemde Krispy Kreme şubeleri açıldı. Burada ocak ayında 24 gün çalışmış olup şirket tarafından maaşını alamayan insanlar mevcutken, Krispy Kreme çalışanlarına geçen ay ikramiye verildi.

"Binlerce insanı kaderine terkettiler"

Sayın İlkem Şahin, çocuğunuzun yemeği için savaştığınızı söylüyorsunuz ama konkordato kararından önce İş Gıdadan Krispy Kreme Üretim A.Ş. firması olarak isim değişikliği yaptınız. 23 Ocak tarihinde Krispy Kreme şubelerini Gökçe Elif Şahin adına devrettiğini görmekteyiz. ve birkaç gün sonra konkordato kararı alındı. Planlı olarak bu işlemler yapıldı. Sizin hiç vicdanınız ve korkunuz yok mu? Bu kadar insanın emekleri ve senelerce ödenmeyen primleriyle 50 milyonluk bir malikane satın alındı, nasıl rahat oturuyorsunuz? 5 Şubat tarihinde Rüzgarlıbahçe'de bulunulan ana binadaki bütün eşyaların boşaltıldığını ve kaçırıldığını gözlemliyoruz. Kar/zarar raporlarında gösterilen giderlerin hiçbiri ödenmemiştir. Şirket içi firmalar dışında birçok firmaya da borçlusunuz. Belirtilen hususlar firmaya aittir ve araştırılmalıdır. Yeni evlenen, kira ödeyen, kredi borcu olan, çocuklarını okula gönderen binlerce insan var. Maaşlarımızı garanti fonunun karşılayacağı söylendi, fakat garanti fonunun da 3 ayın sonunda ödeme yapacağı, şirkete atanan komiserler tarafından belirtiliyor. Bu çalışanlar YUM markalarına, KFC ve Pizza Hut markalarına güvenerek şirkete katıldılar. Ancak markanın asıl sahibi Yum Brands geçmişteki tüm haklarını İş Gıda'ya devrederek bizi, binlerce insanı kaderine terk ettiler.

"Tek niyetimiz sesimizi duyurmak"

Biz, binlerce çalışanımız hala Yum markalarından olumlu haberler bekliyoruz. Türkiye Harekatı ile ilgili olarak size gelin ya da gidin demiyoruz, sadece hayatımızı buna göre planlayabilmemiz için sizden net bir ifade istiyoruz. Bu süreçte farklı bir firmada çalışamıyoruz, çünkü sözleşmemizde farklı bir firmada izinsiz çalışmamız halinde, iş akdimiz haklı sebeple sonlandırabileceğini belirtmiştiniz. Bu süreçte farklı bir firmada sigortalı olarak çalışabilecek miyiz? Bizler, binlerce KFC ve Pizza Hut çalışanı, İş Gıda'nın devralması ve süreci her geçen gün yanlış yönetmesi, sadece kendi finansal çıkarlarını tasarlayıp şirketi bu konuma getirmesi sonrası mağdur ve terk edilmiş durumdayız. Bize net bir açıklama yapılmadı. Şu anda algı yönetimi İş Gıda ve Yum Brands üzerinde yapılıyor. Tasarlanan her şey tamamen şirketin kendi çıkarları için olup, devletimizin kandırılması söz konusudur. Biz tek yürek 6 bin kişi ve aileleri ve daha bilmediğimiz nice kişiler omuza buradayız. Bizi bu duruma koyan İlkem Şahin 6 ay önce yılın iş insanı ödülüne layık görüldü. Sözün bittiği yerdeyiz. Tek niyetimiz, halkımıza ve kamuoyuna sesimizi duyurmak istemektedir."