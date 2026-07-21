Kıbrıs Barış Harekatı\'nın 52. Yıl Dönümünde Kıbrıs Gazisi Ziyaret Edildi

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla Kıbrıs Gazisi Hüsamettin Özkan ve eşi evlerinde ziyaret edildi.

Kemaliye Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Emirhan Arıkan, eşi Gizem Arıkan ve ilgili kurum amirleri, Balkırı Sitesi'nde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Hüsamettin Özkan ile eşini hanelerinde ziyaret etti.

Ziyarette gazi ve eşiyle bir süre sohbet eden Kaymakam Arıkan, sağlık ve afiyet dileklerini iletti. Kıbrıs Barış Harekatı'nda ve vatan savunmasında gösterdiği fedakarlık dolayısıyla Gazi Özkan'a teşekkür edilerek şükran duyguları ifade edildi.

Açıklamada, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla aziz şehitlerin rahmet ve minnetle anıldığı, kahraman gazilere ise şükranların sunulduğu belirtildi. - ERZİNCAN