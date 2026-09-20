Kıbrıs Gazisi Ali Soyöz, Bartın'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kıbrıs Gazisi Ali Soyöz, Bartın'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

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Kıbrıs Gazisi Ali Soyöz, Bartın\'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
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Kalp rahatsızlığı nedeniyle Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 73 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ali Soyöz, ödem toplaması sonucu 19 Eylül Gaziler Günü'nde vefat etti. Soyöz'ün cenazesi ikindi namazının ardından Kayadibi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Kıbrıs Gazisi Ali Soyöz, tedavi gördüğü hastanede Gaziler Günü'nde hayatını kaybetti.

Kalp rahatsızlığı sebebiyle Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Kıbrıs Gazisi Ali Soyöz (73), 19 Eylül Gaziler Günü'nde vefat etti. Geçtiğimiz haftalarda Bartın Valisi Nurtaç Arslan tarafından da hastanede ziyaret edilen Bartınlı Kıbrıs Gazisi Ali Soyöz, vücudunda ödem toplaması sebebiyle hayatını kaybetti. Yeni Parti İl Sekreteri Bülent Soyöz'ün babası olan Ali Soyöz'ün Tarım Kredi Kooperatifi Başkan Yardımcılığı ve Ziraat Odası yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de yürüttüğü öğrenildi.

Soyöz'ün bugün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla Kayadibi Kavlak Ahmetler Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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