Kıbrıs Gazisi Cemal Çaytarla\'ya Veda

Yerel

Hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Cemal Çaytarla Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz gün vefat eden Kıbrıs Gazisi Cemal Çaytarla için Ayyıldız Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Fatih Dereci, kurum müdürleri, STK temsilcileri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törenin ardından kılınan cenaze namazıyla Çaytarla Yukarı Tekke mezarlığında toprağa veridi. - SİVAS