Kıbrıs Gazisi Müderrisoğlu son yolculuğuna törenle uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Cemil Müderrisoğlu, 85 yaşında hayatını kaybetti. Kıbrıs Gazisi Müderrisoğlu için askeri tören düzenlendi.

Kıbrıs Gazisi emekli Astsub. Başçvş. Cemil Müderrisoğlu, bir süredir yakalandığı rahatsızlık dolayısıyla tedavi görüyordu. Tedavisi devam eden Müderrisoğlu, 85 yaşında hayatını kaybetti. Cemil Müderrisoğlu için Düzce Merkez Büyük Camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası defnedilmek üzere Adapazarı Erenler Mezarlığına götürüldü.

Müderrisoğlu ailesini acılı gününde Ulaştırma eski bakanı Ahmet Arslan, Düzce Valisi Mehmet Makas, Belediye Başkanı Faruk Özlü, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Tetik ile bürokratlar ve vatandaşlar yalnız bırakmadı. - DÜZCE