Kıbrıs gazisi emekli Astsubay Süleyman Tutulmaz Korkuteli\'nde toprağa verildi

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Antalya'da 84 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi emekli Astsubay Süleyman Tutulmaz (84) Korkuteli'ne bağlı Akyar mahallesinde toprağa verildi

Antalya'da ikamet eden Kıbrıs gazisi Emekli Astsubay Süleyman Tutulmaz (84) için Akyar mahallesinde askeri tören düzenlendi. Öğle namazı öncesinde Akyar mahallesinde kılınan cenaze namazına Merkez valisi Mustafa Tutulmaz, Kaymakam Sezgin Üçüncü, İl Jandarma komutan yardımcısı Kıdemli Albay Burhanettin Erdoğan, Jandarma ve kara kuvvetlerinden askerler, İlçe Jandarma komutanı Üsteğmen Vedat Kılınç, Emniyet Müdürü İrfan ağlamaz, Korkuteli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Hasan Can Caran, yakın akrabaları ile sevenleri katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Kıbrıs gazisinin maaşı, askerlerin omuzlarında taşınarak Akyar mezarlığına toprağa verildi. - ANTALYA