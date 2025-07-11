Kıbrıs Gazisi Halil Fidan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde 72 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Halil Fidan, düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Halil Fidan için Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Karaisalar Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Fidan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, mahalle camisinde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle mahalle mezarlığına defnedildi. Cenazeye Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, Belediye Başkanı Erkan Kara, Merkez Komutanı Hava Yarbay Bora Uzunlar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğurcan Şahin, Demirci Muharip Gaziler Derneği Başkanı Kamil Aydemir, gaziler ve çok sayıda seveni katıldı. Kaymakam Bayram ve Belediye Başkanı Kara, Fidan'ın ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Demirci Muharip Gaziler Derneği Başkanı Kamil Aydemir, "Gazimiz Halil Fidan'ı hakka yolcu ettik. Üzgünüz. Şu anda derneğimize kayıtlı 15 Kıbrıs gazimiz hayatta" dedi. - MANİSA