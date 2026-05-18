Bilecik'te Kıbrıs Gazisi Hasan Gümüş, son yolculuğuna uğurlandı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan Yüzbaşı Merkez Camii'nde gerçekleştirilen cenaze törenine Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer de katıldı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından merhum Gümüş, dualar eşliğinde toprağa verildi.
Törende, merhum gazinin ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Vali Sözer, acılı aileye taziyelerini iletti. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Kıbrıs Gazisi Hasan Gümüş Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?