Kıbrıs Gazisi İbrahim Bahçeli Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Kıbrıs Gazisi İbrahim Bahçeli Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi İbrahim Bahçeli Son Yolculuğuna Uğurlandı
20.06.2026 17:19
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Tekirdağ'da Kıbrıs Gazisi İbrahim Bahçeli, askeri törenle sonsuzluğa uğurlandı.

Tekirdağ'da 18 Haziran 2026 tarihinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi İbrahim Bahçeli, düzenlenen askeri törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Gazisi Dz. Er İbrahim Bahçeli için Süleymanpaşa ilçesindeki Softaoğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Garnizon Komutan Vekili Yarbay Emre Kaya, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Güngör, Sahil Güvenlik Karakol Komutan Vekili Sahil Güvenlik Üsteğmen Rıdvan Ateş, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Ali Rıza Açıkgöz, gaziler, merhum gazinin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze töreninde merhum gazi için dualar edilirken, Vali Recep Soytürk de aileye taziyelerini iletti. Soytürk, İbrahim Bahçeli'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ile sabır diledi.

Kılınan cenaze namazının ardından Kıbrıs Gazisi İbrahim Bahçeli, dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Tekirdağ, Kıbrıs, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kıbrıs Gazisi İbrahim Bahçeli Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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