Kıbrıs Gazisi İbrahim Çam, Askeri Törenle Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi İbrahim Çam, askeri törenle toprağa verildi.

Kırkağaç'ın Yağmurlu Mahallesi'nde düzenlenen törene Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay, Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanı Albay Adem Şakrak, 1'inci Komando Eğitim Tugay Komutanlığından Öğretmen Albay İskender Gülbahar, Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, Kıbrıs Gaziler Dernek Başkanı Tuncay Afacan ve protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

71 yaşındaki Kıbrıs Gazisi İbrahim Çam, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına toprağa verildi. Daha sonra protokol üyeleri İbrahim Çam'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. - MANİSA