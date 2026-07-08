Kıbrıs Gazisi İlyas Çal Son Yolculuğuna Uğurlandı

Aksaray'da 73 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi İlyas Çal düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir Belçika'da kanser tedavisi gören 73 yaşındaki Aksaraylı Kıbrıs Gazisi İlyas Çal hayatını kaybetti. Dün Belçika'dan Aksaray'a getirilen Çal'ın cenazesi bugün Somuncu Baba Külliyesinde kılınan cenaze namazının ardından 21'inci Ana İkmal Merkezi Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen askeri törenle Bedir Muhtar Mezarlığına defnedildi. Törene Aksaray Valisi Murat Duru, İl Emniyet Müdürü Bekir Demir, askeri heyet ve yakınları katıldı. - AKSARAY