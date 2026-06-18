Gazi başkan son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde evinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Demirci Şube Başkanı Kamil Aydemir (73), düzenlenen askeri tören ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, Demirci ilçesi Sofular Mahallesi Çocuk Parkı Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Kıbrıs Gazisi Kamil Aydemir'den (73) bir süredir haber alamayan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, şeker hastası olduğu öğrenilen Aydemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk tören başkanı olduğu derneğin önünde yapıldı

Hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Kamil Aydemir için ilk tören, uzun yıllardır başkanlık görevini yürüttüğü Demirci Muharip Gaziler Derneği binası önünde gerçekleştirildi. Burada alınan helalliğin ardından Aydemir'in Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri tören mangası tarafından omuzlanarak Alaca Camisi'ne getirildi.

Gazi Aydemir, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Demirci Kabristanlığı'nda askeri törenle ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Düzenlenen cenaze törenine; Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, Manisa Merkez Komutanı Hava Mühimmat Tahrip Albay Bora Uzunlar, Demirci İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğurcan Şahin, gaziler, ilçe protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katılarak gaziye son görevlerini yerine getirdi.

Kamil Aydemir, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'na katılarak adaya ilk çıkan birlikler arasında yer almıştı. Gazilik unvanıyla yıllardır ilçedeki milli gün ve törenlerde aktif rol oynayan Aydemir, ilçede sevilen bir isim olarak tanınıyordu. - MANİSA