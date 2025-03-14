Niğde'de vefat eden Kıbrıs Gazisi Şerafettin Şenol Yıldıztepe Kasabası'nda düzenlenen törenle defnedildi.
Yıldıztepe Kasabası'nda kılınan cenaze namazının ardından Şenol'un naaşı, kasaba mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine, Kıbrıs Gazisi Şerafettin Şenol'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Cahit Çelik, askeri yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı. - NİĞDE
Son Dakika › Yerel › Kıbrıs Gazisi Şerafettin Şenol Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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