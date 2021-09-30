Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Dereli köyünden olan 67 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Hasan Saray, rahatsızlığı sebebiyle İstanbul'da vefat etti.

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Dereli köyünden olan 67 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Hasan Saray, rahatsızlığı sebebiyle İstanbul'da vefat etti. Kıbrıs Gazisi Hasan Saray için memleketi Amasya'da askeri tören düzenlendi. Köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen askeri törenle Kıbrıs Gazisi Hasan Saray, köy mezarlığına defnedildi. Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, cenaze sonrası Kıbrıs Gazisi Hasan Saray'ın ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileklerini iletti. Cenazeye, Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, Taşova Belediye Başkan Bayram Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ömer Altun ve kurum amirleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. - AMASYA

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