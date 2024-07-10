Kıbrıs Gazisi Teyfik Kalaycı Havza'da Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Kıbrıs Gazisi Teyfik Kalaycı Havza'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Teyfik Kalaycı Havza\'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Samsun'un Havza ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Teyfik Kalaycı, askeri törenle defnedildi. Kalaycı'nın ailesine taziyeler iletilirken, cenaze namazı kılındı ve naaşı Aslançayırı Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

10.07.2024 14:37  Güncelleme: 14:39
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Samsun'un Havza ilçesinde 71 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Teyfik Kalaycı, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Teyfik Kalaycı, bir süredir tedavi gördüğü Havza Devlet Hastanesinde vefat etti. Cenaze namazı öncesinde Kalaycı'nın Çay Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alındı ve daha sonra cenaze Kevser Camisi'ne getirildi. Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ve Samsun İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mustafa Koç, Kalaycı'nın ailesine taziyelerini iletti. Öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının sonrasında Kalaycı'nın naaşı Aslançayırı Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kıbrıs Gazisi Teyfik Kalaycı Havza'da Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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