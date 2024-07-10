Kıbrıs Gazisi Teyfik Kalaycı Havza\'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Yerel

Samsun'un Havza ilçesinde 71 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Teyfik Kalaycı, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Teyfik Kalaycı, bir süredir tedavi gördüğü Havza Devlet Hastanesinde vefat etti. Cenaze namazı öncesinde Kalaycı'nın Çay Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alındı ve daha sonra cenaze Kevser Camisi'ne getirildi. Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ve Samsun İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mustafa Koç, Kalaycı'nın ailesine taziyelerini iletti. Öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının sonrasında Kalaycı'nın naaşı Aslançayırı Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi. - SAMSUN