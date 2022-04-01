Kıbrıs Gazisi Yardım son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kıbrıs Gazisi Yardım son yolculuğuna uğurlandı

01.04.2022 18:11
Kıbrıs Gazisi Yardım son yolculuğuna uğurlandı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yaşayan ve hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Osman Yardım son yolculuğuna uğurlandı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yaşayan ve hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Osman Yardım son yolculuğuna uğurlandı.

Koçarlı'nın Çallı Mahallesi'nde yaşayan 69 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Osman Yardım hayatını kaybetti. Yardım'ın ölüm haberi ailesi ve yakınlarını yasa boğarken Yardım için öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene; Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, ASAL Bölge Başkanı ve Aydın Garnizon Komutanı Albay Hakkı Haktan Armağan, Koçarlı Belediye Başkan Vekili Memduh Bircan, Yardım'ın ailesi ve sevenlerini katıldı. Yardım'ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının arından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Tören sonunda Garnizon Komutanı Armağan gazinin yakınlarına baş sağlığı dileyerek tabutun üzerine örtülü olan Türk Bayrağı'nı aileye takdim etti. - AYDIN

Kıbrıs Gazisi Yardım son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs Gazisi Yardım son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs Gazisi Yardım son yolculuğuna uğurlandı

YORUMLAR
500
Koçarlı'ya 3 yılda 78 milyonluk yatırım Koçarlı'ya 3 yılda 78 milyonluk yatırım Başkan Kaplan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı Başkan Kaplan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Koçarlı, Kıbrıs, Cenaze, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kıbrıs Gazisi Yardım son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


Son Dakika
18:13 Gençlere tavsiye veren Erdoğan: Dünyayı gezip görmek, farklı kültürleri tanımak için şartlarınızı zorlayın
18:11 Galatasaray'da başkan Burak Elmas yeniden aday olabilir!
18:10 Yavuz Ağıralioğlu'ndan ilk yorum geldi: Karar bana bildirilmedi, ben de sizinle birlikte öğrendim
18:06 Yürek parçalayan fotoğraf! Sarımsak tezgahına el konulan yaşlı adam gözyaşlarını tutamadı
17:57 A Milli Takım'da soyunma odası birbirine girdi! Stefan Kuntz ile futbolcular tartıştı
17:48 Çorum'da yol kenarına atılan soğanları belediye ekipleri imha etti
17:28 Süleyman Soylu, Akşener'i eleştirdi: 6 ay bakanlık yapmış birisi konuşuyor
17:22 Bigadiç Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 6 bin 223 liraya yükseltildi
17:05 Az kalsın dünyaya rezil olacaktık! Hakemin verdiği yanlış kararı tribünden inerek önlediler
16:56 Tüm dünya bu zirveye odaklandı! Erdoğan ile Putin'in görüşmesi başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 18:17:45. #1.11#
SON DAKİKA: Kıbrıs Gazisi Yardım son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement