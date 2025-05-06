Kıbrıs Gazisi Zeki Aygün Vefat Etti

Mardin'in Midyat ilçesinde sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan Kıbrıs Gazisi Zeki Aygün, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aygün, düzenlenen askeri törenle dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Midyat ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Zeki Aygün, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Aygün'ün vefatı, yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu.

Zeki Aygün için düzenlenen cenaze töreni, askeri protokol eşliğinde gerçekleştirildi. Törene, Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, ilçe protokolü, askeri yetkililer, Aygün'ün ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dualar eşliğinde kılınan cenaze namazının ardından Aygün'ün naaşı, gözyaşları arasında defnedildi. - MARDİN