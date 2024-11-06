Kıbrıs'ın fatihleri fethettikleri topraklara doğru yola çıktı - Son Dakika
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Kıbrıs'ın fatihleri fethettikleri topraklara doğru yola çıktı

Kıbrıs\'ın fatihleri fethettikleri topraklara doğru yola çıktı

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın destekleriyle Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev alan 21 muharip gaziler "Kıbrıs'ın Fatihleri Fethettikleri Topraklarda" etkinliği çerçevesinde Kıbrıs'a doğru yola çıktı.

06.11.2024 14:21
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Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın destekleriyle Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev alan 21 muharip gaziler "Kıbrıs'ın Fatihleri Fethettikleri Topraklarda" etkinliği çerçevesinde Kıbrıs'a doğru yola çıktı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev yapan muharip gaziler gezi süresince fethettikleri toprakların 50.'nci yıldönümünde savaştıkları cepheleri, ziyaret etme imkanı bulurken, o günleri de yeniden yad ederek hafızalarında tazelemiş olacak.

Devletin şehit yakınları ve gazilerin her daim yanında olduğunu söyleyen Vali Yiğitbaşı, "50 yıl önce Kıbrıs için amansız bir mücadele veren, ölümü göze alan ama gazilik onuruna erişen muharip gazilerimizin mücadele verdikleri o toprakları yeninden görmelerine vesile olduğumuz için mutluyuz. Tüm gazilerimize güzel bir Kıbrıs yolculuğu diliyorum. Bizler onlara ve bu vatan için can verip şehit düşen ve gazi olan tüm şehit ve gazilerimize her zaman minnettarız" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kıbrıs'ın fatihleri fethettikleri topraklara doğru yola çıktı - Son Dakika

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