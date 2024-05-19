Kıbrıs'ta trafik kazası geçiren Uzman Çavuş Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Kıbrıs'ta trafik kazası geçiren Uzman Çavuş Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs\'ta trafik kazası geçiren Uzman Çavuş Yozgat\'ta son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs'ta trafik kazası geçiren ve tedavi için Ankara'ya sevk edilen Uzman Çavuş Mücahit Demirel, hayatını kaybetti. Demirel'in cenazesi Yozgat'ın Saraykent ilçesine bağlı Kamberli köyünde düzenlenen törenle defnedildi.

19.05.2024 20:08
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Kıbrıs'ta geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Uzman Çavuş Mücahit Demirel memleketi Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs'ta trafik kazası geçirdikten sonra Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) tedavi altına alınan Uzman Çavuş Mücahit Demirel hayatını kaybetti. Uzman Çavuş'un cenazesi Memleketi Yozgat'ın Saraykent ilçesine bağlı Kamberli köyüne getirildi. Köy meydanında Uzman Çavuş Demirel için cenaze töreni düzenlendi. Törene il ve ilçe yöneticileri ile birlikte yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Uzman Çavuş Mücahit Demirel'in naaşı düzenlenen cenaze töreninin ardından Kamberli Köyünde defnedildi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kıbrıs'ta trafik kazası geçiren Uzman Çavuş Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kıbrıs'ta trafik kazası geçiren Uzman Çavuş Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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