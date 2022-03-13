Kiev'de 18 gündür sığınakta kalan Rusya vatandaşı pasaportunu yırttı - Son Dakika
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Kiev'de 18 gündür sığınakta kalan Rusya vatandaşı pasaportunu yırttı

13.03.2022 15:24
Kiev'de 18 gündür sığınakta kalan Rusya vatandaşı pasaportunu yırttı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 18 gündür sığınakta yaşayan Rusya vatandaşı bir kadın, kamera önünde ülkesi ile vedalaşarak pasaportunu yırttı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 18 gündür sığınakta yaşayan Rusya vatandaşı bir kadın, kamera önünde ülkesi ile vedalaşarak pasaportunu yırttı.

Rusya, 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna'ya yönelik saldırılarına 18 gündür devam ediyor. Saldırılara kamuoyunun tepkisi sürerken, Rusya vatandaşları da saldırılara karşı çıkıyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 18 gündür kızı ve torunuyla sığınakta kalan bir Rus vatandaşı kadın, kameralar önünde ülkesi Rusya'yla vedalaşarak, "Savaşın 18. günü. Ben, kızım ve küçük torunumla beraber Kiev'de sığınakta yaşıyorum. Kendimi Ukraynalı sayıyorum. Uzun süredir burada yaşadığımdan dolayı değil burası ülkem olduğu için. 1941 yılında dedem faşistlerin ülkemize saldırısını karşılamıştı Çernovtsi şehrinde. O Kuplinov Nisefor Alekseyeviç adında bir kaptandı. Savaş başladıktan 3 ay sonra ölmüştü. Dedem ve annem burada gömülü. Ben de buradan gitmeyeceğim. Kiev'de kalacağız. Bu vatandaşlık görevimiz. Başka türlü de olmayacak" dedi.

Konuşmasının devamında Rusya vatandaşı kadın, "Beni Rusya ile bağlayan şey işte bu pasaport. Adım Kuderskaya Natalya Yevgenevna ve 2025 yılına kadar pasaportum geçerli. Bu evrak bana lazım değil. Rus pasaportu sahibi olacağıma ben en iyisi özel bir kişi olayım. Bundan sonra böyle bir pasaportum yok. Bugün bunu yırtıyorum. Elveda temizlenemeyecek kirli Rusya, elveda kölelerin ülkesi" ifadelerini kullanarak Rusya pasaportunu yırttı. - KİEV

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Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kiev'de 18 gündür sığınakta kalan Rusya vatandaşı pasaportunu yırttı - Son Dakika


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