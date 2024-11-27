Kılıçdaroğlu'ndan Habil Dökmeci'ye Taziye Ziyareti - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan Habil Dökmeci'ye Taziye Ziyareti

Kılıçdaroğlu\'ndan Habil Dökmeci\'ye Taziye Ziyareti

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, babasını kaybeden Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci'yi ziyaret ederek başsağlığı diledi ve belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

27.11.2024 17:56  Güncelleme: 18:10
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CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci'ye taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde babası Süleyman Dökmeci'yi kaybeden Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci'ye taziye ziyaretinde bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gerçekleştirilen ziyarette Başkan Dökmeci, Sivrihisar Belediye Başkanlığı'nda göreve geldiği günden bugüne kadar yapılan işler hakkında bilgi verdi. Ziyarette konuşan Kılıçdaroğlu, "Sivrihisar Belediye Başkanımızı ve çalışma arkadaşlarını tebrik ediyorum. Büyük bir özveri ile çalışarak seçimleri almasını bildiler. Her zaman içimde bir ukteydi. 74 yıl sonra gelen başarı da emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Ziyaretin ardından Kemal Kılıçdaroğlu, Sivrihisar Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan Caferi Tayyar Türbesi'ne ziyarette bulundu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kılıçdaroğlu'ndan Habil Dökmeci'ye Taziye Ziyareti - Son Dakika

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