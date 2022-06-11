Kilimli-Muslu arası 2.etap, Muslu-Filyos arası 3. etap tünel çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kilimli-Muslu arası 2.etap, Muslu-Filyos arası 3. etap tünel çalışmaları sürüyor

11.06.2022 13:39
Kilimli-Muslu arası 2.etap, Muslu-Filyos arası 3. etap tünel çalışmaları sürüyor

Zonguldak'ta yapımına kısa bir süre önce başlanan Kilimli-Muslu arası 2. etap, Muslu-Filyos arası 3. etap tüneller ve karayolu çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Zonguldak'ta yapımına kısa bir süre önce başlanan Kilimli- Muslu arası 2. etap, Muslu- Filyos arası 3. etap tüneller ve karayolu çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Zonguldak Filyos arası 45 dakika süren mesafe projenin tamamlanmasının ardından 16 dakikaya düşecek.

Zonguldak'ta 5 Şubat tarihinde hizmete açılan Zonguldak-Kilimli arası 1. etap tüneller ve karayolu çalışmasının ardından çalışmalara başlanan Kilimli-Muslu arası 2. etap, Muslu-Filyos arası 3. etap tüneller ve karayolu çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Muammer Avcı, devam eden projeler ile ilgili sosyal medya hesabından görsel paylaşarak yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. Avcı, 3. etap projede toplam 237 metre tünel açma işlemi gerçekleştirildiğini belirterek, "2. etap Kilimli-Muslu tünellerinde yapılan sürüşü kesintisiz ve daha konforlu hale getiren proje düzenlemesinin ardından, Muslu yönüne doğru sağ tüpte yamaç yapı işlemlerine başlanmış, sol tüpte ise 12 metre tünel açma işlemi gerçekleştirilmiştir. Yapılan proje düzenlemesi ile toplam 5650 metre uzunluğundaki karayolunun, 3 kilometresi tünellerle geçilecektir. Tünellerin diğer yönden çalışmalarına ise kamulaştırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından başlanacaktır. 3. etap Muslu-Filyos yönündeki sıralı 7 tünelden,T-6, T-5, T-4 tünellerinde çalışmalar patlatma ve tünel açma imalatları ile devam etmektedir. T-6 tünellerinde Kilimli yönünde sağ tüpte 23 metre, sol tüpte 72 metre, T-5 tünellerinde portal hazırlıkları tamamlanmış olup patlatmalar devam etmektedir. Diğer yandan T-4 tünellerinde ise sağ tüpte 105 metre, sol tüpte 37 metre tünel açma işlemi yapılmış olup, bugün itibari ile, 3.etap projede toplam 237 metre tünel açma işlemi gerçekleştirilmiştir" dedi.

"Zonguldak-Filyos arası mesafenin 16 dakikaya düşecek"

Dünyada ve ülkede yaşanan olumsuzluklara rağmen çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğin ifade eden AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Muammer Avcı, "Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomi koşullarındaki olumsuzluklara rağmen bizzat Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından talimatlandırılan, Ulaştırma Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu ve tüm AK Parti teşkilatlarımızca da takibini gerçekleştirdiğimiz projelerde kamulaştırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından tüm tünellerde iki taraflı, eş zamanlı çalışmalara geçilmiş olacaktır. 3 etaptan oluşan tüneller ve karayolu projelerinin tamamlanması ile Zonguldak-Filyos arası mesafenin 16 dakikaya düşeceği öngörülmektedir" dedi. - ZONGULDAK

Kilimli-Muslu arası 2.etap, Muslu-Filyos arası 3. etap tünel çalışmaları sürüyor
Kilimli-Muslu arası 2.etap, Muslu-Filyos arası 3. etap tünel çalışmaları sürüyor
Kilimli-Muslu arası 2.etap, Muslu-Filyos arası 3. etap tünel çalışmaları sürüyor

YORUMLAR
500
Mudurnu'dan kısa kısa Mudurnu'dan kısa kısa Zonguldak 28 kök kenevir bitkisi ele geçirildi Zonguldak 28 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Kaynak: İHA

Zonguldak, AK Parti, Muslu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kilimli-Muslu arası 2.etap, Muslu-Filyos arası 3. etap tünel çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:44 İtalya'da içindeki 4'ü Türk 7 kişi ile kaybolan helikopterle ilgili yeni bir gelişme yaşandı
13:24 Kurt sürüsü yaylada etrafı çitle çevrili ağıla girerek 35 koyunu öldürdü
13:22 Balıkesir-Kütahya yolunda bir minibüs, süt tankeri ile çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralı
13:01 Kira artış oranı sabitlendi ama tartışmalar bitmiyor! Düzenlemeden önce yapılan zamlar için hak iddia edilebilir mi, işte yanıtı
12:43 Toprak, altyapı çalışması yapan işçinin üzerine çöktü! İtfaiye ekipleri olaya müdahale etti
12:18 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 1 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla Suriyelilerin bin 200 mahalle ikamete kapatılacak
12:13 Görenler şaşıp kalıyor! Bu evin balkonu var ama kapısı yok
12:10 Midibüs şarampole devrildi: 17 kişi yaralandı
12:07 Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy nişanlandı
11:56 Tarihi Çeşmeköy Camii'nin restorasyon sonrası halini paylaşan büyükşehir belediye başkanı tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 13:56:16. #1.11#
SON DAKİKA: Kilimli-Muslu arası 2.etap, Muslu-Filyos arası 3. etap tünel çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement