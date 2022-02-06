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Kılınç, Ankara'da turizm projelerini görüştü - Son Dakika

Kılınç, Ankara'da turizm projelerini görüştü

06.02.2022 16:20
Kılınç, Ankara'da turizm projelerini görüştü

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Ankara ziyaretinde Adıyaman'a turizm alanında yeni yatırımlar kazandırmak amacıyla önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Ankara ziyaretinde Adıyaman'a turizm alanında yeni yatırımlar kazandırmak amacıyla önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Çeşitli görüşmeler gerçekleştirmek amacıyla Ankara'ya giden Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, özellikle turizm konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileriyle önemli görüşmeler yaptı.

Adıyaman ile ilgili turizm projeleri hakkında fikir alışverişinde bulunmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ı makamında ziyaret eden Kılınç, Adıyaman'ın turizm potansiyelini geliştirmek için sürdürülen projeler hakkında bilgiler aldı.

Burada yaptığı değerlendirmede, ülkenin turizm potansiyeline sahip önemli kentlerinden bir tanesi olan Adıyaman'da turizm alanında planlanan ve sürdürülen projelerin hayata geçirilmesi için gayretle çalıştıklarını söyleyen Kılınç, ilgi ve alakalarından ötürü Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'a teşekkür etti.

Kılınç, "Adıyaman'ın turizm kapasitesinin geliştirilmesi, tarihi ve kültürel zenginliklerinin ulusal çapta tanıtılması konularında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan beyi ziyaret ettik. Oldukça verimli geçen ziyarette, turizme dönük çalışmalarımız, Nemrut Festivali ve Kültür Merkezi projemiz hakkında genel değerlendirmelerde bulunduk. Bakan yardımcımıza göstermiş olduğu ilgiden ve desteklerden dolayı teşekkür ederim" diye konuştu. - ADIYAMAN

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Süleyman Kılınç, Adıyaman, Ankara, Turizm, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kılınç, Ankara'da turizm projelerini görüştü - Son Dakika


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