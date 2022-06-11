Kilis 7 Aralık Üniversitesinde kuruluş coşkusu - Son Dakika
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Kilis 7 Aralık Üniversitesinde kuruluş coşkusu

11.06.2022 10:29
Kilis 7 Aralık Üniversitesinde kuruluş coşkusu

Kilis 7 Aralık Üniversitesinin 15'nci kuruluş yıl dönümü ve mezuniyet programı, hafta boyu devam eden sosyal ve kültürel etkinliklerle dolu dolu kutlandı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesinin 15'nci kuruluş yıl dönümü ve mezuniyet programı, hafta boyu devam eden sosyal ve kültürel etkinliklerle dolu dolu kutlandı.

Açık Hava Sinema Gösterimleriyle başlayan program içerisinde akademik birimlerin mezuniyet törenlerinin yanı sıra, BESYO Halk Oyunları Gösterisi, Kadir Gözükızıl Konseri, BESYO Judo takımı gösterisi, canlı müzik performansları, 15. yıl futbol turnuvası, söyleşiler, öğretmenler korosu konseri, sınırda sesler ıv şiir şair buluşması, genel mezuniyet töreni, el sanatları karma sergisi ve Karaoke yarışması yer aldı.

Kapanış konseri için 15 Temmuz Meydanı'nda coşkulu bir atmosferde sahneye çıkan Savaş Korkmaz, öğrenciler ile bir araya gelerek onlara eğlenceli anlar yaşattı. Havai fişek gösterisinin de eşlik ettiği müzik ziyafeti ile öğrenciler gönüllerince eğlenmesine vesile olan Sanatçı Savaş Korkmaz'a Rektör Karacoşkun tarafından günün anısına plaket takdim edildi. - KİLİS

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde kuruluş coşkusu
Kilis 7 Aralık Üniversitesinde kuruluş coşkusu

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Kaynak: İHA

Sinema, Aralık, Kilis, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kilis 7 Aralık Üniversitesinde kuruluş coşkusu - Son Dakika

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