Kilis Belediye Başkanı Bilecen, Ekonomik ve Sosyal Projeleri Duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kilis Belediye Başkanı Bilecen, Ekonomik ve Sosyal Projeleri Duyurdu

Geniş Video İzle

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, basın toplantısında şeffaf belediyecilik anlayışını vurgulayarak, kadınlara yönelik projeler ve belediyenin borcu hakkında bilgiler verdi. Ayrıca, 24 saat açık kütüphane ve zeytin fidanı üretimi projelerinden bahsetti.

10.04.2025 21:52  Güncelleme: 22:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis Belediye Başkanı Bilecen'den ekonomik ve sosyal projeler

KİLİS - Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, düzenlenen basın toplantısında şeffaf belediyecilik anlayışını sürdüreceklerini vurguladı.

Kilis Belediye Başkanı Bilecen, yaptıkları ve yapmayı planladıkları projeler hakkında bilgi verdi. Belediye Başkanı Bilecen, kadınlara yönelik özel projelerden borç durumuna, kütüphane projesinden adalet vurgusuna kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu.

Kadınlara özel kıraathane projesi

Başkan Bilecen, sadece kadın çalışanların yer aldığı, kadınlara özel bir kıraathane projesi üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Bu projeyle kadınların hem istihdam edilmesi hem de güvenli bir sosyal alan sağlanması hedefleniyor. Bilecen "Kapıdaki güvenliğinden çalışanına kadar sadece kadınların olacağı bir yer açacağız" dedi.

Belediyenin borcu 433 milyon TL

Bilecen, belediyenin borç durumuyla ilgili de şeffaf bilgiler paylaştı. Şu an borcun yaklaşık 433 milyon TL olduğunu belirten Bilecen, yeni bir borçlanmaya gitmediklerini ve 106 milyonluk asfalt ihalesi borcunu dört taksitte kendi kaynaklarıyla ödeyeceklerini söyledi. Başkan Bilecen, "Muhtemelen bir hafta sonra sorduğunuzda borç biraz daha azalmış olacak" şeklinde konuştu.

24 saat açık kütüphane geliyor

Millet Bahçesi içerisine yapılacak olan 24 saat açık dijital ve fiziki kütüphane projesinin detaylarını paylaşan Bilecen, valilik ile iş birliği yaptıklarını söyledi. Başkan Bilecen, "Vali bey ile görüştük, tahsisi gerçekleştireceğiz. Burası devlet eliyle desteklenecek ve şehrimize kazandırılacak" dedi.

Zeytin fidanı üretimi ve tarımsal destekler

Geçen yaz 600-700 bin kök zeytin fidanı ürettiklerini söyleyen Başkan Bilecen, hedeflerinin 2-3 yıl içinde 50 bin adet yerli "Kilis" türü zeytin fidanını çiftçilere dağıtmak olduğunu belirtti.

"Herkes yargılanabilir ama eşit yargılansın"

Konuşmasının son bölümünde hukuk devleti vurgusu yapan Başkan Bilecen, tutuklamanın bir ceza değil, tedbir olması gerektiğini söyledi. Özellikle seçilmiş bir belediye başkanının tutuklu yargılanmasının hukuk açısından sorun teşkil ettiğini belirten Başkan Bilecen, "Herkes yargılanabilir ama eşit yargılansın" diye konuştu.

"Ben Cumhuriyet Halk Partisi Belediye başkanıyım"

Bilecen, konuşmasının sonunda, "Ben görev sürem boyunca Allah sağlık verirse Cumhuriyet Halk Partisi Belediye başkanıyım. Kim ne derse desin" şeklinde konuştu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hakan Bilecen, Belediye, Politika, Ekonomi, Zeytin, Tarım, Kadın, Yerel, Kilis, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kilis Belediye Başkanı Bilecen, Ekonomik ve Sosyal Projeleri Duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yiğit Bulut, Ekonomi Politika Kurulu üyeliğine atandı Yiğit Bulut, Ekonomi Politika Kurulu üyeliğine atandı
AFAD’dan 2 ile “turuncu“, 29 kente “sarı“ kodlu uyarı Çok kuvvetli geliyor AFAD'dan 2 ile "turuncu", 29 kente "sarı" kodlu uyarı! Çok kuvvetli geliyor
Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı
Çayırhan maden ocağında göçük 2’si ağır 13 işçi yaralı Çayırhan maden ocağında göçük! 2'si ağır 13 işçi yaralı
Erdoğan’ın imzasıyla 13 üniversiteye yeni rektör atandı Erdoğan'ın imzasıyla 13 üniversiteye yeni rektör atandı
Duruşma öncesi ortaya çıktı Katilden Minguzzi’nin annesini çıldırtan hamle Duruşma öncesi ortaya çıktı! Katilden Minguzzi'nin annesini çıldırtan hamle
Bu çiçeği koparmanın cezası 577 bin lira... Yılda sadece 20 gün hayatta kalıyor Bu çiçeği koparmanın cezası 577 bin lira... Yılda sadece 20 gün hayatta kalıyor
118 ülkede hizmet veren Gebzeli dünya devi konkordato ilan etti 118 ülkede hizmet veren Gebzeli dünya devi konkordato ilan etti
Cumhurbaşkanlığı atamalarında dikkat çeken isimler Orhan Gencebay, Şahika Ercümen ve Hülya Koçyiğit Cumhurbaşkanlığı atamalarında dikkat çeken isimler! Orhan Gencebay, Şahika Ercümen ve Hülya Koçyiğit
Gözaltına alınan gazeteci Timur Soykan: Çeteler kaybedecek halk kazanacak Gözaltına alınan gazeteci Timur Soykan: Çeteler kaybedecek halk kazanacak
Hakan Sabancı’dan ayrılık iddialarına net yanıt Hakan Sabancı'dan ayrılık iddialarına net yanıt

22:12 Ankara’da okullar tatil edildi Ankara'da okullar tatil edildi
21:21 Trump: Çin ile anlaşma yapacağımıza eminim Trump: Çin ile anlaşma yapacağımıza eminim
20:54 Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit eden 5 kişi yakalandı Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 kişi yakalandı
20:41 Altında yeni rekor kırıldı Altında yeni rekor kırıldı
18:44 Özel’in çağrısı pek işe yaramamış Boykot günü rekor kırıldı Özel'in çağrısı pek işe yaramamış! Boykot günü rekor kırıldı
09:45 Ünlü market zinciri bölünecek Binlerce şubesi var Ünlü market zinciri bölünecek! Binlerce şubesi var
09:38 Barcelona, Dortmund’u dağıttı İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Barcelona, Dortmund'u dağıttı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
09:32 Ahmet Minguzzi’yi mezarda da rahat bırakmıyorlar Saldırıya uğradı Ahmet Minguzzi'yi mezarda da rahat bırakmıyorlar! Saldırıya uğradı
09:28 Boykot çağrısının ardından TRT dizisinden çıkarılmıştı Boran Kuzum’un yerine gelen isim açıklandı Boykot çağrısının ardından TRT dizisinden çıkarılmıştı! Boran Kuzum'un yerine gelen isim açıklandı
09:25 Trump’a karşı misillemeleri alay konusu oldu Trump'a karşı misillemeleri alay konusu oldu
09:16 Ağırel ve Soykan, Erkan Kork’un şikayeti sonrası gözaltına alınmış Ağırel ve Soykan, Erkan Kork'un şikayeti sonrası gözaltına alınmış
09:00 Araç sahiplerinin gözü pompada Akaryakıta bir indirim daha geliyor Araç sahiplerinin gözü pompada! Akaryakıta bir indirim daha geliyor
08:57 Entübe edildiği iddia edilen Gönül Yazar’dan yeni haber Entübe edildiği iddia edilen Gönül Yazar'dan yeni haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2025 23:14:58. #7.13#
SON DAKİKA: Kilis Belediye Başkanı Bilecen, Ekonomik ve Sosyal Projeleri Duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement