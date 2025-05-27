Kilis Belediyesi, AB Projesinde Ödül Aldı

Kilis Belediyesi, Avrupa Birliği'nin desteklediği Teknik Yardım ve Yatırım Destek Projesi kapsamında ödüle layık görüldü.

Yerel hizmetlerin güçlendirilmesine yönelik katkıları dolayısıyla verilen ödül, düzenlenen törende Belediye Başkan Yardımcısı Çağlar Yaşar'a takdim edildi. Program kapsamında yapılan çalışmaların, belediyecilik alanında örnek teşkil ettiği vurgulandı.

Kilis Belediyesi yetkilileri, alınan ödülün şehre daha iyi hizmet sunma noktasında motivasyon sağladığını ifade etti. - KİLİS