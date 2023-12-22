 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Sokak Hayvanlarına Mama ve Su Dağıtıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Sokak Hayvanlarına Mama ve Su Dağıtıyor

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için kent merkezinin çeşitli noktalarına mama ve su bırakıyor. Ekipler, sokak hayvanlarına mama dağıtımı yaparken halka ve esnafa da su ve mama dağıtımı yapmaları konusunda ricada bulunuyor.

22.12.2023 - 14:56,
Abone Ol

Kilis belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

KİLİS - Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için kent merkezinin çeşitli noktalarına mama ve su bıraktı.

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri düzenli olarak sokak hayvanlarını beslemeye başladı. Ekipler kuru mama ve yaş mamaları şehrin belirli noktalarında dağıttı. Ekipler, sokak hayvanlarına mama dağıtım sırasında halka ve esnafa da su ve mama dağıtımı yapmaları konusunda ricada bulundu.

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Sokak Hayvanlarına Mama ve Su Dağıtıyor
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Zabıta Müdürlüğü, Kilis Belediyesi, Hayvan Hakları, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Sokak Hayvanlarına Mama ve Su Dağıtıyor - Son Dakika


16:36
''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış ''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış
16:00
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti
15:55
Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı
15:46
Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında acıdan feryat etti Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında acıdan feryat etti
15:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Piyasaları manipüle eden tamahkarlara meydanı boş bırakamayız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Piyasaları manipüle eden tamahkarlara meydanı boş bırakamayız
15:25
Çekya bu kişiyi konuşuyor! 14 kişiyi katleden saldırgana 'Buraya ateş et' diye bağırdı Çekya bu kişiyi konuşuyor! 14 kişiyi katleden saldırgana "Buraya ateş et" diye bağırdı
15:24
Karısı dahil 4 kişiyi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı: Aracın camına vurdukları için ateş ettim Karısı dahil 4 kişiyi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı: Aracın camına vurdukları için ateş ettim
15:15
Rize'nin Çayeli ilçesinde petrol bulunması vatandaşları sevince boğdu Rize'nin Çayeli ilçesinde petrol bulunması vatandaşları sevince boğdu

Son Dakika
16:36 "Uyuşturucu batağına düştüm" diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış
16:00 Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti
15:55 Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı
15:46 Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında acıdan feryat etti
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Piyasaları manipüle eden tamahkarlara meydanı boş bırakamayız
15:25 Çekya bu kişiyi konuşuyor! 14 kişiyi katleden saldırgana "Buraya ateş et" diye bağırdı
15:24 Karısı dahil 4 kişiyi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı: Aracın camına vurdukları için ateş ettim
15:23 Karabük'te motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı
15:15 Rize'nin Çayeli ilçesinde petrol bulunması vatandaşları sevince boğdu
14:52 Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 16:45:41. #1.11#
SON DAKİKA: Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Sokak Hayvanlarına Mama ve Su Dağıtıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement