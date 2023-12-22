Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Sokak Hayvanlarına Mama ve Su Dağıtıyor

Kilis belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

KİLİS - Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için kent merkezinin çeşitli noktalarına mama ve su bıraktı.

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri düzenli olarak sokak hayvanlarını beslemeye başladı. Ekipler kuru mama ve yaş mamaları şehrin belirli noktalarında dağıttı. Ekipler, sokak hayvanlarına mama dağıtım sırasında halka ve esnafa da su ve mama dağıtımı yapmaları konusunda ricada bulundu.