Kilis\'in kurtuluşunun 104. yılı coşkuyla kutlandı

Kilis'in kurtuluşunun 104. yılı, kortej yürüyüşü ve renkli görüntülerle coşkuyla kutlandı.

Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kentte düzenlenen çeşitli etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutlandı. Kent protokolünün sabah saatlerinde şehitlik ziyaretiyle başlayan program, şehir dışından gelen Kuvayı Milliye ve Mücahit Gaziler Derneği üyelerinin kente girişiyle devam etti. Dernek üyeleri protokole Türk bayrağı hediye ederken, protokol üyeleri de çiçek takdim etti.

Ardından Adnan Menderes Kavşağı'ndan başlayan yürüyüşe, at üzerinde katılan yetişkinler ve çocuklar da eşlik etti. Renkli görüntülerin oluştuğu yürüyüş, vatandaşların yoğun ilgisi arasında Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Meydanda gerçekleştirilen törende çelenk sunumu yapıldı ve günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar gerçekleştirildi

Kutlamalar, Kilis Beşevler Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen çeşitli etkinlikler ve gösterilerle devam etti. Programda halk oyunları, gösteriler ve kutlama etkinlikleri yer aldı. Vatandaşlar tören boyunca Türk bayraklarını dalgalandırarak kutlamalara eşlik etti.

Etkinliğe Kilis Valisi Tahir Şahin, 11. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Özbalcı, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Kilis Milletvekili Mustafa Demir, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Kilis İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, Kilis İl Jandarma Komutanı Halil Coşkun ve diğer protokol üyeleri katıldı. - KİLİS