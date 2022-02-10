Üye Girişi
Kilis'in nüfus istatistikleri - Son Dakika

Kilis'in nüfus istatistikleri

10.02.2022 10:33
Kilis'in nüfus istatistikleri

2021yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) göre Kilis ve ilçelerinin nüfusu 145 bin 826 kişi olarak belirlendi.

2021yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) göre Kilis ve ilçelerinin nüfusu 145 bin 826 kişi olarak belirlendi.

İstatistiklere göre, Kilis merkezin nüfusu 108 bin 984 kişi olarak belirlenirken, Kilis merkez köyleri ile birlikte nüfusu 122 bin 288 oldu. Kilis'in en büyük mahallesi 14 bin 921 kişiyle Ekrem Çetin Mahallesi olurken, 122 kişiyle Nurettin Mahalllesi en küçük nüfusu olan mahalle oldu. Kilis'in en büyük köyünün bin 400 ile Çukuroba köyü, 22 kişiyle nüfusu en küçük olan köy ise Tamburalı köyü oldu.

İlçeler bazında merkez nüfusu en büyük ilçe Elbeyli

Kilis'in Elbeyli ilçesi kent merkezi 2 bin 15 nüfusuyla en büyük ilçe olurken, Elbeyli'nin köyleri ile birlikte nüfusu 5 bin 679 kişi oldu. Elbeyli ilçesinin en büyük mahallesi 680 ile Hürriyet Mahallesi, en küçük mahallesi ise 306 kişiyle Aygüz mahallesi oldu Elbeyli ilçesinin en büyük köyü 410 kişiyle Alahan köyü olurken, en küçük köyü ise 40 kişiyle Mercan köyü oldu. Polateli ilçe merkezinin nüfusu bin 90 kişi olurken, köyleri ile birlikte 4 bin 998 kişi olarak belirlendi. Polateli'nin en büyük Mahallesi 209 kişiyle Sosyal Konutlar mahallesi, en küçük mahallesi ise 130 kişiyle Cumhuriyet Mahallesi oldu. Polateli ilçesinin en büyük köyü 589 kişiyle Yeniyapan köyü, en küçük köyü ise 33 kişiyle Taşlıalan köyü oldu.

Hasancalı köyünün nüfusu ilçe merkezinden büyük

Musabeyli ilçesinin merkez nüfusu bin 222 kişiyle Kilis'in en küçük ilçesi olurken, Musabeyli ilçesinin en büyük mahallesi 748 kişiyle Cumhuriyet Mahallesi, en küçük mahallesi ise 150 kişiyle Murathüyüğü oldu. Musabeyli ilçesin en büyük köyü bin 654 kişiyle Hasancalı köyü oldu. Hasancalı köyü bu nüfusuyla Musabeyli ilçe merkezinden büyük olduğu belirlendi. Musabeyli ilçesinin en küçük köyü ise Uğurtepe ile Kaynaklı köylerinin nüfusu 49 kişi olarak belirlendi. Kilis'in ilçeleri bazında köyleri ile birlikte en büyük nüfusa sahip ilçesi 12 bin 961 kişiyle Musabeyli ilçesi oldu. - KİLİS

YORUMLAR
500

Musabeyli, Hisarcık, Elbeyli, Kilis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kilis'in nüfus istatistikleri - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:31 Sevgililer günü için poz veren Eser Yenenler, kıyafetine yapılan yorumla deliye döndü
10:28 Ölüm sandalyesi! 2 yıl önce sandalyeye oturdu, bir daha kalkamadı! Yaşlı kadının bedeni o sandalyede bulundu
10:26 Falyalı nasıl suikaste uğradı: Şoförü yolda bozulan araç için durunca, kurşunlar yağmur gibi üstlerine yağdı!
10:25 Ata Demirer'in paylaşımına Adana ekibinden cevap geldi!
10:05 Marmaris Belediye Başkanı: Dış ülkelerden talep oldukça yoğun, erken rezervasyon yapın
10:03 Son dakika: TÜİKe göre Türkiye genelinde işsiz sayısı 2 bin kişi artarak 3 milyon 794 bin kişiye ulaştı
09:52 Soba faciası: Kayınpeder öldü, kayınvalide ve gelin yaşam savaşı veriyor!
09:30 Bilim dünyasında bir ilk: Bu örümcek dünyada sadece Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yaşıyor!
09:48 Bilim insanının 'ruhla' ilgili söyledikleri ortalığı ayağa kaldırdı!
09:38 Ambulans son anda uçuruma yuvarlanmaktan kurtuldu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 10:41:33. #1.12#
SON DAKİKA: Kilis'in nüfus istatistikleri - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement