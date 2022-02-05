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Kilis'in nüfusu 3 bin 336 kişi arttı - Son Dakika

Kilis'in nüfusu 3 bin 336 kişi arttı

05.02.2022 12:14
Kilis'in nüfusu 3 bin 336 kişi arttı

Kilis'in nüfusu 2021 yılında 3 bin 336 kişi artarak, 145 bin 826 kişi oldu.

Kilis'in nüfusu 2021 yılında 3 bin 336 kişi artarak, 145 bin 826 kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Kilis'in nüfusu 2021 yılında 145 bin 826, 2020 yılında 3 bin 336 kişi artarak, 145 bin 826 kişiye yükseldi. Kilis Kent merkezinin nüfusu 108 bin 984 kişiye yükseldi. Kilis merkeze bağlı köyleri ile birlikte 122 bin 288 kişi oldu. Musabeyli ilçe merkezi nüfusu bin 222 kişi, köyleri ile birlikte Musabeyli ilçe geneli, 12 bin 861 kişi oldu. Elbeyli ilçe merkezi nüfusu 2 bin 15 kişi ilçe geneli köyleriyle birlikte 5 bin 679 kişi oldu. Polateli ilçesinin merkez nüfusu bin 99 kişi, ilçe geneli köyleriyle birlikte 4 bin 998 olarak belirlendi. 142 bin 792 kişiye yükseldi. - KİLİS

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Türkiye İstatistik Kurumu, Musabeyli, Kilis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kilis'in nüfusu 3 bin 336 kişi arttı - Son Dakika


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