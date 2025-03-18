Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında Kilis'te tören düzenlendi. Kilis Valisi Tahir Şahin, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, protokol üyeleri, askeri yetkililer, şehit aileleri ve vatandaşların katıldığı program, Şehitlik Anıtı'nda gerçekleştirildi.
Tören, çelenk sunma merasimiyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak şehitler için dualar edildi.
Vali Tahir Şahin ve Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Kilis Asri Mezarlığı'nda bulunan şehit mezarlarını ziyaret ederek kabirlere karanfil bıraktı. Şehit aileleriyle görüşen yetkililer, taziyelerini iletti. - KİLİS
Son Dakika › Yerel › Kilis'te 18 Mart Şehitleri dualarla anıldı - Son Dakika
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