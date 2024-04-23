Kilis\'te 23 Nisan\'da Uçurtma Şenliği Düzenlendi

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Kilis'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıldönümü nedeniyle Kilis Valiliği tarafından sınır manzarası olan Resul Osman Mesire alanında uçurtma şenliği düzenlendi.

Kilis Valiliği koordinesinde 'Uçurtma Şenliği' yoğun katılımla gerçekleştirildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile birlikte Kilisli depremzede çocuklar adeta çifte bayram heyecanı yaşadı. Yüzlerce çocuğun olduğu etkinlikte, çocuklar ile birlikte aile büyükleri de doyasıya eğlendi. Etkinliğe Kilis Valisi Tahir Şahin katılarak çocukların sevincine ortak oldu.

Uçurtma şenliğine yoğun katılım olduğunu söyleyen Kilis İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Kadir Söylemez, "Atamızın çocuklara tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan için Kilis Valiliğinin düzenlediği uçurtma şenliğine geldik. Çocuklarımızla birlikte geldik ve onlar eğlenirken bizlerde eğleniyoruz" dedi.

23 Nisan programları içerisinde uçurtma şenliği olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren 1'inci sınıf öğrencisi Erdem Karadişoğulları, "23 Nisan etkinliklerinde ben şarkı söyledim ve gün içerisinde çok yorulmuştum. Şuan çok eğleniyorum çünkü burada uçurtma uçurduk" diye konuştu.

Uçurtma şenliğinde çok yorulduklarını söyleyen İlkokul öğrencileri Erdem Sunbak ve Mehmet Emin, "23 Nisan etkinliklerinde uçurtma uçurdukları için çok mutlu ve bir o kadar da yorulduk. Buradan herkesin bayramını kutluyoruz" dedi.

Havaların sıcak olmasına rağmen çok eğlendiğini söyleyen 4'üncü sınıf öğrencisi Mustafa Polatkıran, "Bu etkinliği çok beğendim. Eve gittiğim zaman buraya gelemeyen arkadaşlarıma günümün nasıl geçtiğini anlatacağım. Koşturduğum için çok yoruldum. Allah'ım sıcak ülkede yaşayanlara yardım etsin" dedi.

Uçurtma şenliğinin her zaman yapılması gerektiğini söyleyen Muhamed Yusuf Atasever, "Biz çocuklar için bu gün çok güzel şenlik düzenlendi. Arkadaşlarımla birlikte güzel vakit geçirdik. Ben buradan hem okulumuza hem de Kilis Belediye Başkanı ve Kilis Valisine çok teşekkür ederim" diye konuştu. - KİLİS