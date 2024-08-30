Kilis\'te 30 Ağustos Zafer Bayramı Töreninde Komandoların Tüfekli Gösterileri Büyük Beğeni Topladı

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Kilis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende, komandolar tarafından gerçekleştirilen tüfekli gösteriler büyük beğeni topladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen törende, Atatürk büstüne Kilis Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Kilis Belediyesinin çelenkleri bırakıldı. Devam eden törende, Kilis İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığına bağlı komandolar, yaptıkları tüfekli gösterilerle izleyenleri mest etti. - KİLİS