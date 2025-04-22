Kilis\'te Çocuklara Doğa ile Buluşma Etkinliği

Kilis Belediye Başkanı Av. Hakan Bilecen, belediyeye ait serada düzenlenen etkinlikte çocukları misafir etti. Etkinlikte çocuklar, serada çilek toplayarak hem doğayla buluştu hem de keyifli vakit geçirdi.

Kilis Belediye Başkanı Av. Hakan Bilecen, belediyeye ait serada çocukları misafir etti. Minik katılımcılar, belediye serasında kendi elleriyle çilek topladı, toprağa dokundu ve doğal üretim süreci hakkında bilgi edindi. Etkinlik boyunca çocukların neşesi ve heyecanı gözlerden kaçmadı. Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Bilecen, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla bir arada olmak, onların doğayla iç içe vakit geçirmelerini sağlamak bizler için büyük mutluluk. Çocuklarımızın doğayı tanıması, üretimi yerinde görmesi çok kıymetli. Onlarla her şey daha güzel" diye konuştu. - KİLİS