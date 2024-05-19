Kilis'te Coşkulu Fener Alayı - Son Dakika
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Kilis'te Coşkulu Fener Alayı

Kilis\'te Coşkulu Fener Alayı

Kilis'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen fener alayına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Yüzlerce vatandaşın katıldığı coşkulu yürüyüş, renkli görüntülere sahne oldu. Ellerinde Türk bayrağı, Atatürk fotoğrafı ve meşalelerle Cumhuriyet Meydanı'na yürüyen vatandaşlar, büyük bir birlik ve beraberlik örneği sergiledi.

19.05.2024 21:16
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Kilis'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen fener alayına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Coşkulu yürüyüş, renkli görüntülere sahne oldu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde kent merkezinde fener alayı yapıldı. Yürüyüşe 7'den 70'e çok sayıda vatandaş katıldı. Kilis Valiliği koordinesinde, İl Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, bir araya gelen yüzlerce vatandaş ellerinde Türk bayrağı, Atatürk fotoğrafı ve meşalelerle Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na yürüdü. Renkli görüntülere sahne olan yürüyüşte, çok sayıda vatandaşın çocuklarını omuzlarına alarak yürüyüşe katıldığı görüldü. - KİLİS

Kaynak: İHA

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