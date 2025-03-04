Kilis'te Deprem Haftası Etkinlikleri Kapsamında Tatbikat Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kilis'te Deprem Haftası Etkinlikleri Kapsamında Tatbikat Gerçekleştirildi

Kilis\'te Deprem Haftası Etkinlikleri Kapsamında Tatbikat Gerçekleştirildi

Kilis İl AFAD, 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kilis Lisesi'nde deprem tatbikatı düzenledi. Öğrenciler, tatbikatta deprem anında yapılması gerekenleri uygulamalı olarak öğrendi. Ayrıca, üniversitede de çeşitli etkinlikler planlandı.

04.03.2025 12:48  Güncelleme: 12:53
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Kilis İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Kilis Lisesi'nde deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta öğrenciler çember oluşturarak deprem anında yapılması gerekenleri uygulamalı olarak öğrendi.

Acil Durum Müdürü Ahmet Ongun, öğrencilere deprem anında nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda bilgilendirme yaptı. Kilis'te Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Kilis lisesinde bilinçlendirme çalışmaları ve deprem tatbikatı düzenlenerek öğrencilerin deprem anına hazırlıklı olması hedefleniyor. Ongun, afet bilincinin önemine dikkat çekerek, "Depreme karşı bilinçli bireyler yetiştirmek ve afetlere hazırlıklı bir toplum oluşturmak hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

"Okullarda eş zamanlı tatbikat yapılacak"

Ongun, Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak 1 Mart Cuma günü tüm okullarda eş zamanlı deprem ve tahliye tatbikatı gerçekleştirileceğini belirtti. Bu tatbikatlarla öğrencilere afet anında panik yapmadan doğru şekilde hareket etmeleri konusunda pratik kazandırılması hedefleniyor.

Üniversitede farkındalık etkinlikleri düzenlenecek

Deprem Haftası kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik de çeşitli etkinlikler planlandı. Çarşamba günü Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde bilgilendirme stantları kurulacak. Burada öğrencilere depremle ilgili görseller ve videolar ile bilinçlendirme çalışmaları yapılacak. Perşembe günü ise üniversitede deprem konulu bir söyleşi gerçekleştirilecek. Söyleşiye iki akademisyen ve AFAD İl Müdürü Ahmet Ongun katılacak.

"Belediye barkovizyonlarında bilgilendirici videolar yayınlanacak"

Deprem bilincini artırmak amacıyla hafta boyunca Kilis Belediyesi'nin barkovizyonlarında afet bilinci ile ilgili bilgilendirici videolar yayınlanacak. Ongun, yapılan tüm bu çalışmaların toplumu bilinçlendirmeye yönelik olduğunu belirterek, afetlere karşı hazırlıklı olmanın hayati önem taşıdığını vurguladı. - KİLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kilis'te Deprem Haftası Etkinlikleri Kapsamında Tatbikat Gerçekleştirildi - Son Dakika

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