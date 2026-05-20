Kilis\'te düzenlenen çalıştayda gelecek vizyonu konuşuldu

Kilis Valiliği himayesinde Kilis 7 Aralık Üniversitesi ev sahipliğinde ve İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın katkılarıyla düzenlenen çalıştayda, Kilis'in geleceğine yönelik hedefler, iş birliği ve ortak akıl vurgusu ele alındı. Programda konuşan Kilis Vali Yardımcısı Murat Demirbilek, şehrin gelişiminde ortak aklın önemine dikkat çekerek, "Bizler inanıyoruz ki şehrin en büyük gücü ortak akıl etrafında buluşabilme kabiliyetidir. Akademisyenlerimizin bilgi birikimi, iş dünyamızın tecrübesi, yöneticilerimizin emeği, gençlerimizin enerjisi ve kurumlarımızın koordinasyonuyla bir araya gelindiğinde Kilis çok daha güçlü bir geleceğe yürüyecektir" diye konuştu.

Programa, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Zekeriya Akman, Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Atila Yıldırım ve diğer protokol üyeleri katıldı. - KİLİS