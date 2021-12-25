Kilis'te gençler sabah namazında buluşuyor - Son Dakika

Kilis İl Müftülüğü, tarafından "Gençler Sabah Namazında Buluşuyor" etkinliği başlattı.
İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünce "Sabah Namazı Gençlik Buluşması" düzenlendi. Buluşma Şakir Atik Camii'nde korona virüs tedbirleri eşliğinde gerçekleştirildi. Namaz sonrası gençlere çorba ikramında bulunuldu.
Gençlerle sabah namazı buluşmalarına her cuma günü Şakir Atik Camisinde devam edilmesine karar verildiği belirtildi. - KİLİS
Kaynak: İHA
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