Kilis'te jandarma ekipleri köylerde kadına şiddetle mücadele için KADES'i anlattı
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elbeyli ilçesine bağlı köylerde vatandaşlara aile içi ve kadına karşı şiddetin önlenmesi konusunda bilgilendirme yaptı. Faaliyette 6284 sayılı kanun anlatılırken Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtılarak kullanımı ve sağladığı imkanlar hakkında bilgi verildi.
Kilis'te vatandaşlara kadına karşı şiddet ve KADES bilgilendirmesi gerçekleştirildi.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Elbeyli ilçesine bağlı köylerde vatandaşlara "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi" konusunda bilgilendirme yapıldı. Gerçekleştirilen faaliyet kapsamında vatandaşlara 6284 sayılı kanun ile kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik uygulamalar hakkında bilgi verildi.
Ayrıca Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtılarak uygulamanın kullanımı ve sağladığı imkanlar anlatıldı.
Kaynak: İHA
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