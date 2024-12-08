Kilis'te Suriyeliler Kutlama Düzenledi - Son Dakika
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Kilis'te Suriyeliler Kutlama Düzenledi

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Kilis'te Suriyeliler, Esed rejiminin çöküşünü kutlamak için kent meydanında toplandı.

08.12.2024 12:58
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Kilis'te Suriyeliler kutlama yaptı

KİLİS - Suriye'de muhalif grupların başkent Şam'a girmesi ve Beşar Esed yönetiminin kontrolü kaybetmesinin ardından Kilis'te yaşayan Suriyeliler kutlama yaptı.

Kilis'te kent meydanında toplanan Suriyeliler, Türk ve Suriye bayrakları ile rejimin çöküşünü kutladı. Esed rejimini eleştiren sloganlar atan Suriyeliler, araçlarla kent merkezinde konvoy yaptı. Suriye'deki muhalif grupların Halep'in ardından bu sabah Şam'da da kontrolü sağlaması, Suriyeliler tarafından sevinçle karşılandı. Kilis'te yaşayan çok sayıda Suriyeli, araçlarıyla sokağa çıkarak konvoy oluşturdu.

Ellerinde bayraklarla Cumhuriyet Meydanı'na gelenler, sevinç gösterisinde bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kilis'te Suriyeliler Kutlama Düzenledi - Son Dakika

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