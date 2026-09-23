Kilis Valisi Kalaylı, bayrağı düzelten genci ağırlayıp Türk bayrağı hediye etti

Vali Ömer Kalaylı, Polateli ilçesindeki tarihi Ravanda Kalesi'nde Türk bayrağını düzeltmek için ayakkabılarını çıkararak direğe tırmanan Ahmet Kuş'u makamında kabul etti.

Geçtiğimiz günlerde Ravanda Kalesi'ni ziyaret eden Ahmet Kuş, direğe dolanmış haldeki Türk bayrağını görünce ayakkabılarını çıkararak direğe tırmanmış ve bayrağı düzelterek yeniden dalgalanmasını sağlamıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti.

Vali Kalaylı, Ahmet Kuş'u makamında kabul ederek Türk bayrağına karşı gösterdiği hassasiyet ve duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti. Bir süre Kuş ile sohbet eden Kalaylı, Ahmet Kuş'a kırmızı kadife kutu içerisinde Türk bayrağı hediye etti. Kabulde Kilis Polateli Kaymakamı Esra Bozan da yer aldı.